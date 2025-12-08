Dai domiciliari al sushi bar ecco le evasioni più improbabili del 2025

Periodicodaily.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sono stati 55 gli arresti e 42 le denunce per evasione dai domiciliari registrati da agosto scorso a oggi. C’è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Domiciliari Sushi Bar Evasioni