Dai domiciliari al sushi bar ecco le evasioni più improbabili del 2025

(Adnkronos) – Sono stati 55 gli arresti e 42 le denunce per evasione dai domiciliari registrati da agosto scorso a oggi. C’è chi evade per regolare conti sentimentali lasciati a metà, chi tenta la fuga all’alba sperando di passare inosservato, chi sfreccia in scooter senza casco convinto che nessuno lo riconoscerà e chi si lancia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com