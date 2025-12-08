Dai bagni a San Leone fino al calcio di Sacchi e Scala Sandro Melli si racconta | Sono agrigentino grazie all' Akragas
Agrigentino grazie all’Akragas perché il padre, nel 1969, quando è nato, giocava nella squadra biancazzurra. Sandro Melli oggi ha chiuso col calcio professionistico, allena i ragazzini per passione e lavora in un’azienda che assembla macchinari industriali. Il legame col Parma, città dove è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
