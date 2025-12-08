Dagli incarichi ATA all’assistenza ai disabili dall’indennità ai DSGA alle funzioni strumentali Le scuole ricevono i soldi Il dettaglio

Con comunicazione ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 6 dicembre 2025, le istituzioni scolastiche hanno ricevuto notifica delle assegnazioni integrative previste dal CCNI firmato in data 23 ottobre 2025. Le somme sono destinate ad alimentare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno finanziario 2025, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa a livello di istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it