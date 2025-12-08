Daffara mostruoso in Avellino Venezia | quattro miracoli da fenomeno per il portiere di proprietà della Juventus! Cosa è successo

Daffara fenomeno in Avellino Venezia: quattro grandi interventi per il portiere di proprietà della Juventus! Cosa è successo. Un pareggio che ha il sapore della vittoria per i padroni di casa e quello della beffa atroce per gli ospiti. Allo stadio “Partenio-Lombardi” va in scena un Avellino-Venezia ad altissima tensione, terminato sull’ 1-1, ma la copertina di giornata non spetta ai marcatori. L’eroe assoluto è Giovanni Daffara: il portiere, in prestito dalla Juventus, ha eretto un muro invalicabile, costringendo i lagunari a un pareggio che sta strettissimo per la mole di gioco prodotta. Botta e risposta: Missori colpisce, Svoboda risponde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

