Daffara Juve il giovane portiere miracoloso contro il Venezia Stroppa | Ad Avellino hanno un nuovo santo

Juventusnews24.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane portiere Daffara si è messo in luce con una prestazione straordinaria contro il Venezia, attirando l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. La sua performance ha suscitato entusiasmo e commenti positivi, tra cui quello di Stroppa, che ha scherzato definendolo «un nuovo santo» ad Avellino.

. L’estremo difensore è di proprietà del club bianconero. Giovanni Stroppa, tecnico del  Venezia, è  più che soddisfatto  della prestazione offerta dalla sua squadra, nonostante il  pareggio per 1-1  maturato in trasferta contro l’ Avellino. Al termine del match,  Stroppa  ha elogiato i suoi ragazzi, esprimendo tuttavia il  rammarico  per non aver ottenuto il  punteggio pieno. Elogio assoluto: non abbiamo concesso nulla. L’allenatore lagunare ha sottolineato la  superiorità territoriale  e la  solidità difensiva  del  Venezia  per tutti i novanta minuti, evidenziando come l’Avellino abbia creato pochissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

