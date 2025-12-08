Daffara Juve il giovane portiere miracoloso contro il Venezia Stroppa | Ad Avellino hanno un nuovo santo

Il giovane portiere Daffara si è messo in luce con una prestazione straordinaria contro il Venezia, attirando l'attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori. La sua performance ha suscitato entusiasmo e commenti positivi, tra cui quello di Stroppa, che ha scherzato definendolo «un nuovo santo» ad Avellino.

. L’estremo difensore è di proprietà del club bianconero. Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, è più che soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra, nonostante il pareggio per 1-1 maturato in trasferta contro l’ Avellino. Al termine del match, Stroppa ha elogiato i suoi ragazzi, esprimendo tuttavia il rammarico per non aver ottenuto il punteggio pieno. Elogio assoluto: non abbiamo concesso nulla. L’allenatore lagunare ha sottolineato la superiorità territoriale e la solidità difensiva del Venezia per tutti i novanta minuti, evidenziando come l’Avellino abbia creato pochissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Daffara Juve, il giovane portiere miracoloso contro il Venezia. Stroppa: «Ad Avellino hanno un nuovo santo»

Altre letture consigliate

Partita da fenomeno di Giovanni #Daffara in #AvellinoVenezia Almeno 5 parate miracolose del portiere classe 2004. Di proprietà della #Juventus, sta crescendo tantissimo in prestito in Serie B: titolare - infatti - nelle ultime 6 partite @junews24com Vai su X

Partita da fenomeno di Daffara Cosa ha fatto in Avellino Venezia Vai su Facebook