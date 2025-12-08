Da oggi torna ‘Vota il tuo presepe’ Alla ricerca della Natività più bella
Torna una delle tradizioni natalizie più attese dai bolognesi e dai nostri lettori: ‘ Vota il tuo presepe ’. L’iniziativa, arrivata all’ottava edizione, parte oggi: nelle pagine del quotidiano saranno pubblicati i tagliandi per scegliere il proprio presepe preferito. Oltre ai coupon di colore blu, come quello in fondo a questa pagina, nei prossimi giorni arriveranno anche quelli rossi dal valore di due voti anziché uno. Un progetto speciale e sentito da tutti, che ogni anno raccoglie tutta la comunità e tantissime persone (l’anno scorso i tagliandi raccolti furono più di 7.000 in meno di un mese). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Suona oggi la prima campanella in Sicilia, si torna in classe a lezione di futuro
Meteo Napoli: sole oggi, martedì qualche rovescio ma poi torna l’estate
Papa Leone XIV torna sugli abusi al Giubileo della Consolazione: “Oggi la Chiesa si inginocchia alle vittime “
La mia Rosina torna in scena oggi pomeriggio al Teatro Lirico Giuseppe Verdi! Con gioia condivido alcune delle splendide parole che la critica mi ha dedicato. "Rosina è il ruolo che Annalisa Stroppa ha maggiormente cantato in molteplici allestimenti: ben a - facebook.com Vai su Facebook
Borse europee, partenza piatta: oggi torna agli scambi Wall Street, dopo la pausa del #Thanksgiving , ma la seduta chiuderà anticipatamente alle 19.00 italiane. sulla parità +0,1% sulla parità +0,2% A #Milano corre Moncler +1,9%, bene Tenaris Vai su X