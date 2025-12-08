Da oggi torna ‘Vota il tuo presepe’ Alla ricerca della Natività più bella

Torna una delle tradizioni natalizie più attese dai bolognesi e dai nostri lettori: ‘ Vota il tuo presepe ’. L’iniziativa, arrivata all’ottava edizione, parte oggi: nelle pagine del quotidiano saranno pubblicati i tagliandi per scegliere il proprio presepe preferito. Oltre ai coupon di colore blu, come quello in fondo a questa pagina, nei prossimi giorni arriveranno anche quelli rossi dal valore di due voti anziché uno. Un progetto speciale e sentito da tutti, che ogni anno raccoglie tutta la comunità e tantissime persone (l’anno scorso i tagliandi raccolti furono più di 7.000 in meno di un mese). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

