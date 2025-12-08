UN INVESTIMENTO da 1,5 milioni di euro a Corsico raddoppierà la capacità produttiva e rafforzerà la presenza del gruppo nel cuore economico del Paese. Otofarma, azienda partenopea attiva nella produzione di apparecchi acustici distribuiti tramite il canale farmaceutico, cresce con l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano. L’investimento di 1,5 milioni di euro conferma la strategia industriale a lungo termine del gruppo, delineata durante l’IPO di agosto, e rappresenta una tappa del progetto di espansione che combina innovazione tecnologica, vicinanza al paziente, qualità del servizio e sviluppo industriale, tutto con un modello produttivo interamente italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Napoli a Milano, nuova sede in arrivo per Otofarma