Da Mahmood ad Achille Lauro fino ai politici | tutti i vip alla Prima della Scala
Grandi assenti nel mondo delle istituzioni e un palco reale scarno di rappresentanti, ma la Scala si è riempita di volti noti, artisti, imprenditori e amanti dell'arte. La Prima del 7 dicembre 2025 ha portato sul palco la Lady Macbeth di Dmitrij Šostakovi?, con la direzione del Maestro Riccardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Mahmood e Achille Lauro contesi dai fotografi, poi Favino, Barbara Berlusconi e Chiara Bazoli - facebook.com Vai su Facebook
Dal foyer della Prima domina il nero scelto da vip e istituzioni. Tra abiti couture, la presenza di Favino, Mahmood, Achille Lauro e Barbara Berlusconi - appena nominata nel cda - spiccano le assenze ufficiali. di @pbulbarelli Vai su X