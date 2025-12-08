Da Mahmood ad Achille Lauro fino ai politici | tutti i vip alla Prima della Scala

Grandi assenti nel mondo delle istituzioni e un palco reale scarno di rappresentanti, ma la Scala si è riempita di volti noti, artisti, imprenditori e amanti dell'arte. La Prima del 7 dicembre 2025 ha portato sul palco la Lady Macbeth di Dmitrij Šostakovi?, con la direzione del Maestro Riccardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it