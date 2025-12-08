Da Guglielmo Marconi a Charlie Kirk | in rassegna ad Atreju le figure che ispirano i conservatori video

Ad Atreju si è svolta una rassegna di figure che ispirano i conservatori, da Guglielmo Marconi a Charlie Kirk. L'evento ha celebrato la pluralità culturale e politica attraverso un pannello intitolato “Egemonie che ci piacciono”, evidenziando le diverse influenze e ideologie che caratterizzano il panorama conservatore.

Nel segno della pluralità culturale e politica, ad Atreju è stato installato un pannello intitolato “Egemonie che ci piacciono”. Come si legge nell’introduzione, ripresa da “La gaia incoscienza” di Nuccio Bovalino, “egemone è il condottiero, colui che dirige la percezione della realtà sociale verso una direzione, fino a determinare la visione predominante”. Tra le personalità che fungono da fonte d’ispirazione per la destra contemporanea figurano Gabriele D’Annunzio per la poesia, l’inventore Guglielmo Marconi per la tecnica, il fisico Ettore Majorana per la scoperta, la scrittrice e magistrata Simone Weil per le radici, la santa Edith Stein per l’amore, il comandante Amedeo Guillet per l’avventura, il regista Pier Paolo Pasolini per la tradizione, l’agente segreto Nicola Calipari per il dovere, Sammy Basso per il coraggio e Charlie Kirk per le idee. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Da Guglielmo Marconi a Charlie Kirk: in rassegna ad Atreju le figure che ispirano i conservatori (video)

