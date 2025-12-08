Custode di una storia di pane lunga più di un secolo | addio a Ileana Casali tra i simboli di San Pietro in Trento
E' stata una figura simbolo di San Pietro in Trento. Addio a Ileana Casali, volto storico del Forno Casali, attività ultracentenaria che da oltre un secolo rappresenta un presidio di tradizione, lavoro e comunità. Il presidente e il direttore Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli e Giorgio Guberti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Elmo di Montefortino e il Museo Archeologico Statale di Arcevia Nel cuore di si trova il Museo Archeologico Statale, custode della storia antica del territorio . Tra le sue sale spicca un pezzo unico: l’Elmo di tipo Montefortino, rinvenuto nella necrop - facebook.com Vai su Facebook
Se ne va Ileana Casali, custode di una storia di pane lunga più di un secolo - Confcommercio Ravenna e il Sindacato Panificatori Artigiani si stringono al dolore per la scomparsa di Ileana Casali, figura simbolo del Forno Casali di San Pietro in Trento, attività ultracentenaria ... Come scrive ravennawebtv.it