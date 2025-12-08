Cronaca risultato e gol di Guehi che segna il vincitore nel finale

2025-12-07 20:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Rivivi tutta l’azione dello scontro tra Fulham e Crystal Palace in Premier League. Il Crystal Palace ha vinto 2-1 nel finale a Craven Cottage mentre un colpo di testa di Marc Guehi sul primo palo a cinque minuti dalla fine ha portato la squadra di Oliver Glasner tra le prime quattro. Il Palace ha iniziato la partita con il controllo del possesso palla, lavorando sul trio di centrocampo e cercando di liberare Tyrick Mitchell e Yeremi Pino in aree ampie. La loro pressione viene ripagata al 20? con un’apertura ben costruita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

