Cristina ad Affari tuoi si gioca il matrimonio | Il mio fidanzato mi sposa solo se vinco tanti soldi poi piange

Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 8 dicembre, Cristina, salumiera calabrese, ha messo in gioco il suo futuro matrimoniale. Con una proposta sorprendente, ha dichiarato che il suo fidanzato le sposerà solo se vincerà una grande somma di denaro, suscitando emozioni intense e commozione nel corso della trasmissione.

