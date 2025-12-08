Crisi tra Ficarra e Picone | i fan sconvolti dalla notizia

Ficarra e Picone, storici protagonisti del panorama comico italiano, sarebbero ai ferri corti, almeno stando alle ultime voci che circolano tra i fan. Il duo, celebre per le loro gag e le apparizioni televisive, sembrerebbe attraversare un periodo di tensione che mette in dubbio la solidità della loro amicizia. I follower, da sempre affezionati, non hanno tardato a manifestare preoccupazione sui social. Segnali di una crisi. Secondo alcune indiscrezioni, piccoli screzi e incomprensioni sul lavoro potrebbero aver acceso il malumore tra Ficarra e Picone. Nulla di ufficiale, ma abbastanza da far parlare i fan, che hanno notato un clima più freddo nelle ultime apparizioni pubbliche e nei post condivisi online. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

