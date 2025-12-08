Crisi Salernitana la voce dei tifosi | La squadra ha lacune deve essere rinforzata
C'era una volta la Salernitana in vetta: aveva trascorso le prime 15 giornate a giocare così e così ma si era consolata con le fiammate, le accelerazioni, la fame agonistica e una buona percentuale al tiro, nell'area di rigore avversaria. Con questi ingredienti aveva coperto gli inciampi e le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Salernitana, la crisi si aggrava: fischi e numeri ora impietosi - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana, dai un calcio alla crisi cronachesalerno.it/salernitana-da… cronachesalerno.it/salernitana-da… Vai su X
Salernitana, strada in salita per la B. Il club blinda Raffaele, i tifosi fischiano - La Salernitana stecca ancora una volta tra le mura amiche, non va oltre l'1- Secondo tuttomercatoweb.com