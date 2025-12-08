Crisi di giunta monito di Marchionni | Galeazzi polpetta avvelenata
"Attento sindaco, Galeazzi, è l'ultima polpetta avvelenata di Ricci per te". Il commento è della consigliera comunale Giulia Marchionni (foto), la quale guarda divertita il caos per nulla calmo che anima l'ambiente pentastellato in attesa che il sindaco Biancani sciolga le riserve riguardo al rimpasto di giunta dopo le dimissioni, a sorpresa, dell'ex assessore alle attività economiche, Francesca Frenquellucci. "Le mie riflessioni sono squisitamente politiche, non sono certo sulle singole persone – osserva Marchionni –, ma nel leggere i giornali viene spontaneo farsi delle domande. La prima è perché il M5Stelle preferisca proporre Mattia Galeazzi al posto di Lorenzo Lugli per il ruolo di assessore.
