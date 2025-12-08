Cresce l’occupazione | +2,2% nel 2024
IL CUORE produttivo dell’Italia: la forza delle micro e piccole imprese e dell’artigianato. Il Rapporto dell’Ufficio Studi di Confartigianato presentato all’Assemblea della Confederazione traccia l’identikit di un’Italia che continua a poggiare sulla solidità diffusa delle micro e piccole imprese. Un sistema capillare composto da 4,4 milioni di microimprese, pari al 94,8% del totale, dove lavorano 7,7 milioni di addetti, il 41,4% dell’occupazione nazionale generata dalle imprese attive. Allargando lo sguardo alle realtà fino a 49 addetti, le micro e piccole imprese italiane sono 4,68 milioni, il 99,3% del tessuto imprenditoriale, con 11,5 milioni di occupati, pari al 62,2% del totale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
