Credem amplia la rete e cerca nuovi profili per filiali e tech
CREDEM, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, accelera sul piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2025 sono stati realizzati oltre 280 inserimenti, segnando una crescita del 15% rispetto ai circa 250 ingressi dello stesso periodo del 2024. L’istituto proseguirà il piano con l’obiettivo di realizzare 100 nuove assunzioni entro la fine dell’anno, raggiungendo un totale stimato di oltre 380 inserimenti nel 2025 (neoassunti e professionisti esperti). I nuovi ingressi si concentreranno in particolare sulle filiali e sulle aree tecnologiche del Gruppo. Il piano di assunzioni si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine: il gruppo ha inserito oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Credem cerca nuovi sportellisti a tempo determinato: occorre il diploma - Il "Progetto Giovani" è un programma dedicato ai giovani diplomati e neolaureati, ma anche a giovani professionisti con alcuni anni di esperienza che desiderano intraprendere una carriera nel settore ... Riporta it.blastingnews.com
Credem cerca personale per lavori d'ufficio: domande online - Gli sportellisti che verranno selezionati da Credem si occuperanno delle operazioni allo sportello bancario, delle attività di back office e forniranno una prima consulenza sui prodotti offerti ... Come scrive it.blastingnews.com
Credem cerca universitari. Inserimento per operatori - Credem offre un programma di selezione per studenti universitari, neodiplomati, neolaureati, professionisti e altre figure specializzate. Riporta lanazione.it