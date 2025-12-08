credem amplia la rete e cerca nuovi profili per filiali e tech

CREDEM, tra i principali gruppi bancari d’Italia e tra i più solidi in Europa, accelera sul piano assunzioni: nei primi nove mesi del 2025 sono stati realizzati oltre 280 inserimenti, segnando una crescita del 15% rispetto ai circa 250 ingressi dello stesso periodo del 2024. L’istituto proseguirà il piano con l’obiettivo di realizzare 100 nuove assunzioni entro la fine dell’anno, raggiungendo un totale stimato di oltre 380 inserimenti nel 2025 (neoassunti e professionisti esperti). I nuovi ingressi si concentreranno in particolare sulle filiali e sulle aree tecnologiche del Gruppo. Il piano di assunzioni si inserisce in una strategia di sviluppo a lungo termine: il gruppo ha inserito oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

