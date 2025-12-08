Costa | Non accettiamo interferenze Usa

11.15 "Gli Usa non possono rimpiazzare l'Europa sulla visione che abbiamo della libertà di espressione, che non esiste senza libertà d'informazione, pluralista,non sacrificata a difesa dei tecnooligarchi degli Usa".Così il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati,e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano. Noi non accettiamo l'interferenza Usa nella politica dell'Europa". Poi, "preoccupa che Mosca condivida la strategia Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

