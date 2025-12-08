Costa Ue replica a Trump | Non accettiamo le interferenze degli Usa gli alleati non minacciano

Per la prima volta da gennaio, dopo mesi passati a riverire e ringraziare Donald Trump e la sua amministrazione qualunque cosa facessero e dicessero contro l’ Unione europea, i vertici comunitari replicano a tono. “Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano – ha detto Antonio Costa alla conferenza annuale del Delors Institute, a Parigi -. Non possiamo accettare questa minaccia d’interferenza nella vita politica dell’Europa”. Usa toni insolitamente aspri il presidente del Consiglio Ue, sottolineando che Washington e Bruxelles ormai “non condividono la stessa visione dell’ordine internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

