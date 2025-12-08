Costa Ue | No interferenze Usa Zelensky a Londra Domani l' incontro con Meloni | Il fedelissimo di Putin | L' Europa è isolata

Tra poco a Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Trump attacca il leader ucraino: «Deluso, non ha letto il piano di pace». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

