Costa | ‘non possiamo accettare le interferenze Usa’

Imolaoggi.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRUXELLES, 08 DIC – “Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano: non possiamo accettare questa minaccia d’interferenza nella vita politica dell’Europa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa alla conferenza annuale del Delors Institute, sottolineando che gli. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

costa 8216non possiamo accettare le interferenze usa8217

© Imolaoggi.it - Costa: ‘non possiamo accettare le interferenze Usa’

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Costa 8216non Possiamo Accettare