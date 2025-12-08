Costa | Non possiamo accettare interferenze Usa in Ue Preoccupati che Mosca condivida la strategia americana
Con gli Stati Uniti, «se siamo alleati, dobbiamo agire di conseguenza. E gli alleati non minacciano l’interferenza nella vita politica. Nella vita politica interna di questi alleati, ci si rispetta, si rispetta la sovranità gli uni degli altri. Sicuramente molti europei non condividono la stessa visione degli americani su diversi temi ed è naturale che non condividano la stessa visione che abbiamo;. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Interessante il prezzo Costa meno di un appartamento tel 3401696949. Possiamo ritirare il tuo appartamento o il tuo ufficio o un capannone - facebook.com Vai su Facebook
Costa, 'non possiamo accettare le interferenza degli Usa' - "Se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano: non possiamo accettare ... Lo riporta msn.com