Costa | No a interferenze Usa in Europa Zelensky a Londra Domani l' incontro con Meloni | Bashirov | Ora la Ue è isolata

Tra poco a Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Trump attacca il leader ucraino: «Deluso, non ha letto il piano di pace». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Costa: «No a interferenze Usa in Europa». Zelensky a Londra. Domani l'incontro con Meloni | Bashirov: «Ora la Ue è isolata»

#UE e #USA "non condividono la stessa visione internazionale. Gli alleati non minacciano interferenze: non possiamo accettare questa minaccia nella vita politica dell'Europa". Così il presidente del Consiglio Europeo, Costa, alla conferenza annuale del De Vai su X

Costa: no interferenze Usa in Europa. Trump, deluso che Zelensky non ha letto proposta di pace - Antonio Tajani: “Nessun dubbio”, il decreto armi "si farà" "Il decreto armi per l'Ucraina, da usare sul proprio territorio, si farà come ha detto chiaramente la premier. msn.com scrive