Costa | Inaccettabile l’interferenza Usa in Europa
Durante il suo intervento alla conferenza annuale dell’Istituto Jacques Delors a Parigi, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra partner occidentali, sostenendo che «se siamo alleati dobbiamo agire come alleati, e gli alleati non minacciano di interferire nella vita politica interna degli alleati, la rispettano: non possiamo accettare questa minaccia d’interferenza nella vita politica dell’Europa». Costa ha anche osservato che Usa e Ue ormai «non condividono la stessa visione dell’ordine internazionale» e ha insistito sulla necessità di un’Unione più solida, affermando: «Se vogliamo proteggerci, non solo dai nostri avversari, ma anche dagli alleati che sfidiamo, dobbiamo rafforzare l’Europa». 🔗 Leggi su Lettera43.it
