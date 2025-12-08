Costa | Basta a interferenze Usa in Europa alleati non si minacciano
La giornata si apre con tensioni crescenti tra Europa e Stati Uniti, mentre sul fronte ucraino prosegue l’intensificarsi della guerra dei droni, con attacchi reciproci che colpiscono infrastrutture e civili. A Bruxelles si muovono i leader europei per garantire un sostegno strutturale a Kiev, mentre sul piano diplomatico emergono frizioni: da Parigi, Antonio Costa respinge qualsiasi ipotesi di ingerenza americana nelle scelte politiche europee. Intanto Donald Trump torna a parlare di pace in Ucraina, lamentando la mancata risposta di Zelensky alla sua proposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
A volte basta un attimo per cogliere la bellezza di ciò che ci circonda ogni giorno. Il nostro collega Marco ci ha inviato questo scatto dal parco sbozzati dello stabilimento di Costa Volpino: una prospettiva che racconta luci, linee e spazi del sito in un modo nuov - facebook.com Vai su Facebook
Diretta | Costa: "Basta a interferenze Usa in Europa, alleati non si minacciano" - Tensioni tra Ue e Usa, con il presidente del Consiglio europeo che rifiuta ingerenze americane. Scrive ilgiornale.it