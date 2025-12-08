Costa | Basta a interferenze Usa in Europa alleati non si minacciano

Ilgiornale.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata si apre con tensioni crescenti tra Europa e Stati Uniti, mentre sul fronte ucraino prosegue l’intensificarsi della guerra dei droni, con attacchi reciproci che colpiscono infrastrutture e civili. A Bruxelles si muovono i leader europei per garantire un sostegno strutturale a Kiev, mentre sul piano diplomatico emergono frizioni: da Parigi, Antonio Costa respinge qualsiasi ipotesi di ingerenza americana nelle scelte politiche europee. Intanto Donald Trump torna a parlare di pace in Ucraina, lamentando la mancata risposta di Zelensky alla sua proposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

