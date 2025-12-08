Cosmi su Inter Como | La differenza si è vista eccome! Fabregas? Lo capisco mi rivedo in lui

Inter News 24 Cosmi dopo Inter Como, l'analisi dopo il 4-0 di San Siro: il parere sulle parole di Fabregas e sul divario visto in campo. Non solo elogi per la prova dell'Inter dopo il netto 4-0 rifilato al Como. Nel corso dell'approfondimento odierno negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi, allenatore e opinionista, ha analizzato anche la posizione di Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, che nel post partita aveva ridimensionato il divario tra le due squadre. L'ex allenatore, noto per il suo approccio diretto e istintivo, ha riconosciuto le dinamiche emotive che spesso accompagnano i tecnici più giovani nel commentare le sconfitte pesanti, ma allo stesso tempo ha sottolineato come, sul piano del gioco e delle occasioni, la superiorità dei nerazzurri sia stata evidente sin dai primi minuti.

