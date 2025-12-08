Così la fedelissima di Trump vuole farmi deportare per tenersi mio figlio
«Il giorno del mio arresto, Michael e suo padre Bob erano tra i pochi a sapere dove ero». A parlare è la cittadina brasiliana Bruna Ferreira, madre del nipote di Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca e fedelissima di Donald Trump. Il 12 novembre scorso Bruna stava portando il figlio a scuola, quando gli agenti dell’Ice l’hanno arrestata. È stata trasportata «come bestiame» in Vermont, Philadelphia, Texas, e infine in Louisiana. Quando si è saputo che era la madre del nipote di Karoline, l’amministrazione l’ha dipinta come una criminale. E il suo sospetto è che il padre di suo figlio, con la complicità della sorella, abbia avvertito gli agenti dell’immigrazione. 🔗 Leggi su Open.online
