Cos’è l’Immacolata Concezione e perché la festeggiamo l’8 dicembre

Cultweb.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Immacolata Concezione è una delle verità più celebrate e significative della fede cattolica. Questo dogma, proclamato ufficialmente da Papa Pio IX nel 1854, sostiene che la Vergine Maria, fin dal primo istante della sua esistenza, fu preservata dal peccato originale grazie a una speciale grazia di Dio. La Chiesa la celebra l’8 dicembre, una data scelta per cadere esattamente nove mesi prima della sua nascita, l’8 settembre. Il termine “Immacolata” indica che Maria è stata concepita senza macchia, cioè libera dal peccato originale, quella condizione che ogni essere umano eredita a causa della caduta di Adamo ed Eva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

