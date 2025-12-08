Cosa succede a Viterbo in caso di neve? Il piano del Comune e i mezzi a disposizione
Nonostante la neve latiti a Viterbo da diversi anni - gli ultimi casi importanti riguardano il 2010 e il 2012 - la prudenza non è mai troppa. E così, anche se il meteo è diventato più clemente, l'amministrazione comunale ha deciso di non farsi trovare impreparata mettendo nero su bianco la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
