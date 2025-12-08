Cosa si festeggia l' 8 dicembre?
È l’ultima festa prima delle vacanze di Natale ed è una ricorrenza prima di tutto religiosa: l’Immacolata Concezione. Per la prima volta in piazza di Spagna ci sarà papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Festa dell’Immacolata, che cosa si celebra l’8 dicembre - Incentrata sulla figura di Maria, capita spesso si faccia confusione sul significato religioso di questa ricorrenza che, tradizionalmente, segna l’inizio del periodo natalizio ... Secondo msn.com
Festa dell’Immacolata: origine e tradizioni (cosa sapere) - Scopri il significato e le tradizioni della Festa dell’Immacolata Concezione celebrata l'8 dicembre. Si legge su ilpiccolo.net
L’8 dicembre, festa nazionale - L’8 dicembre, storia Le origini della festa sono molto antiche ma bisogna attendere il 1854 per la proclamazione del dogma ... Si legge su mediterranews.org