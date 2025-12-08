Cosa resterà della Prima della Scala 2025? La serata dei contrasti | sul palco la tristezza sovietica l’eleganza chic nel foyer e niente baracconate

Milano – Oltre le porte della platea e dei palchi della Scala c’è la scenografia da commissariato bulgaro creata dal bielorusso Zinovy Margolin per contornare la tragedia truculenta di Katerina Izmajlova e del suo vile, canottierato amante Sergej. Completi tagliati con l’accetta, un marronazzo sovietico che pare scelto apposta dalla costumista pietroburghina Olga Shaishmelashvili per mortificare la povera Lady Macbeth dei cosacchi prima ancora della divisa del gulag. E la distanza non potrebbe essere più abissale tra questa tristezza russa e il foyer della Prima della Scala 2025, che avrà pure un ministro solo e una dose più contenuta del solito di vip, ma luccica di abiti Armani che tante signore, famose e non, hanno tirato fuori per portare un pezzo di Re Giorgio alla prima inaugurazione dopo la morte del socio fondatore del teatro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

