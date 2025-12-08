CortiSonanti la XVI edizione del festival internazionale del cortometraggio si conclude l’11 dicembre
Il Cinema America Hall di Napoli ospita giovedì 11 dicembre 2025 la serata conclusiva della XVI edizione di CortiSonanti. Sarà il Cinema America Hall di Napoli a ospitare giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18 la serata conclusiva della XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Organizzato da AlchemicartS con il sostegno della Regione Campania – Film Commission e il . 🔗 Leggi su 2anews.it
CortiSonanti, a Napoli il festival del cortometraggio - Lo spagnolo "3000 elephants" di Miguel Piedrafita e Israel Carrillo, il corto iraniano "And Next Year, When Spring" di Saeid Asadi e Mehdi Boroumand (già presentato al Giffoni Film Festival), l'italo- ansa.it scrive