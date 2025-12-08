Cortina la maledizione di Socrepes | il Comune vuole fermare il locale dei vip a due mesi dalle Olimpiadi

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025

La maledizione di Socrepes sembra perseguitare cantieri e strutture in alta quota a Cortina. Dopo la frana causata da troppi lavori in corso, dopo il contestato cantiere di Simico per realizzare la cabinovia che servirà a trasportare gli spettatori delle gare di sci alpino, è arrivata un’autentica doccia fredda per l’inaugurazione del locale dei vip. Nel bel mezzo del “ponte dell’Immacolata”, che avrebbe dovuto marcare l’avvio della stagione olimpica, con le piste innevate artificialmente e il primo afflusso di massa della stagione, il Comune ha fermato l’entrata in funzione dello Chalet Franz Kraler Club Moritzino a Ria de Saco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

