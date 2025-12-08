Corteo e fiaccolata contro il progetto di estrazione del gas a Bomba
Corteo e fiaccolata contro l’estrazione di gas. Il prossimo 27 dicembre il Comune di Bomba e il comitato 'Gestione Partecipata Territorio' chiamano a raccolta cittadini, associazioni per ribadire il “no” all’estrazione di gas e “sì” a un idroelettrico davvero sostenibile e condiviso. Da 15 anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Sabato 6 dicembre a partire dalle ore 16 torna il tradizionale e bellissimo presepe vivente nel cuore del borgo di Monterosso in un'atmosfera incantata e tante cose buone da assaggiare. E alla fine una suggestiva fiaccolata in corteo salirà fino al convento d - facebook.com Vai su Facebook
Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne: un corteo in centro storico a Ravenna per dire no - “Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne”, è questo il titolo dell'evento che si tiene oggi martedì 25 ... Lo riporta ravennanotizie.it