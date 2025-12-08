Corteo e fiaccolata contro il progetto di estrazione del gas a Bomba

Corteo e fiaccolata contro l’estrazione di gas. Il prossimo 27 dicembre il Comune di Bomba e il comitato 'Gestione Partecipata Territorio' chiamano a raccolta cittadini, associazioni per ribadire il “no” all’estrazione di gas e “sì” a un idroelettrico davvero sostenibile e condiviso. Da 15 anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

