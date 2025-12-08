Corsa sul Colle di Covignano Schiaratura e Moroni dominano nella Classica d’Inverno Legend Race

Una giornata di sole ha fatto da splendida cornice ai successi dei romagnoli Brayan Schiaratura e Federica Moroni che si sono imposti nella 20esima Classica d’Inverno “Legend Race” andata in scena lunedì, 8 dicembre, su un percorso immerso nel verde di 14 chilometri e 300 metri con un suggestivo. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Schiaratura e Moroni trionfano alla “Legend Race” di Rimini - Una giornata di sole ha fatto da splendida cornice ai successi dei romagnoli Brayan Schiaratura e Federica Moroni che si sono imposti nella 20^ Classica d’Inverno “Legend Race” andata in scena, oggi l ... Secondo altarimini.it