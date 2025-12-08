Corruzione primario del Sant' Eugenio ai domiciliari

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Sant'Eugenio, finito in carcere giovedì 4 dicembre, quando gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato mentre riceveva una busta con 3mila euro in banconote da 50 e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

corruzione primario sant eugenioBusiness dializzati, arrestato il primario di nefrologia del Sant'Eugenio di Roma Roberto Palumbo - I poliziotti della Squadra Mobile di Roma hanno arrestato per corruzione, in flagranza di reato, Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, e Maurizio Terra, ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corruzione Primario Sant Eugenio