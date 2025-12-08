Corruzione L' Italia è sotto mazzetta In Calabria 141 indagati Campania maglia nera
L’avanzata sott erranea e senza freni della corruzione nel Belpaese è messa in evidenza da Libera - nel suo dossier "Italia sotto mazzetta", in vista della giornata internazionale della lotta alla corruzione del 9 dicembre - che ha censito le inchieste sulla corruzione dal primo gennaio al primo dicembre 2025, contandone ben 96, alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Messina, ex primario del Policlinico ai domiciliari: tra le accuse corruzione e truffa aggravata Francesco Stagno D'Alcontres, titolare della Chirurgia plastica, ed ex deputato di Forza Italia, avrebbe ottenuto fino a 700mila euro per favori nel rinnovo di appalti. Pr - facebook.com Vai su Facebook
? Combattere la «schiavitù della #corruzione» (Rm 8,21). Il #9dicembre è la Giornata internazionale contro la corruzione. Il tema scelto dalle Nazioni unite per il 2025 è quello del ruolo delle giovani generazioni nel contrasto di questo fenomeno che nella so Vai su X
Corruzione, "L'Italia è sotto mazzetta". In Calabria 141 indagati, Campania maglia nera - L’avanzata sott erranea e senza freni della corruzione nel Belpaese è messa in evidenza da Libera - msn.com scrive