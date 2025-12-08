Corruzione l’allarme di Libera | Puglia tra le regioni più colpite Nel 2025 già 110 indagati

Baritoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della Giornata internazionale contro la corruzione, l’associazione Libera diffonde una fotografia tutt’altro che rassicurante: nel 2025 in Italia sono state censite 96 inchieste legate a episodi di corruzione, concussione, turbativa d’asta, scambio politico-mafioso e altre ipotesi di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

corruzione l8217allarme libera pugliaItalia sotto “mazzetta”, Libera conta le inchieste per corruzione: 96 nel 2025 con 1.028 indagati - Appalti nella sanità, gestione dei rifiuti, opere pubbliche, licenze edilizie, refezione scolastica, nomine all’università, grandi opere: lo scambio illecito ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Corruzione L8217allarme Libera Puglia