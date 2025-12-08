corriamo al sodo la tradizione podistica si rinnova

Firenze, 8 dicembre 2025 – La mattina dell’Immacolata ha visto andare in scena la 21esima edizione di “Corriamo al Sodo”, affiancata dalla 15esima Coppa Cattolica Assicurazioni Sirio Sas, una classica fiorentina che ogni anno richiama appassionati, famiglie e camminatori. L’organizzazione, impeccabile come da tradizione, è stata curata dal Gs Le Panche Castelquarto, che ancora una volta ha saputo trasformare questa manifestazione in una piccola festa di quartiere, sospesa tra sport, socialità e memoria. Corriamo al Sodo, le foto La partenza e l’arrivo si sono svolti nella caratteristica piazzetta di via Reginaldo Giuliani, cuore pulsante del Sodo, dove si è radunato un bel gruppo di podisti e amatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

