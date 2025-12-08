Correva per trovare viveri in guerra ora porta la Fiamma | in Umbria un tedoforo speciale

In Umbria, la torcia olimpica ha attraversato Montefiascone e Terni, portando con sé significati profondi. Un tedoforo speciale, Romolo Pelliccia di 89 anni, ha condiviso il suo entusiasmo, simbolo di resilienza e passione. La sua corsa rappresenta il valore dello sport e i ricordi di un passato che ancora ispira.

La torcia olimpica si è spostata da Montefiascone a Terni. A portarla anche Romolo Pelliccia, 89 anni: "Con me in questa corsa c’erano i ricordi, gli affetti e la forza dello sport che continua a farmi sentire vivo". Domani da Spoleto a Perugia con capitan Simone Giannelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Correva per trovare viveri in guerra, ora porta la Fiamma: in Umbria un tedoforo speciale

