Corona di fiori dei vigili del fuoco sulla sommità del campanile della chiesa del Buon Pastore

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno deposto una corona di fiori sulla sommità del campanile della chiesa del Buon Pastore, rinnovando un'antica tradizione di devozione e rispetto. Un gesto simbolico che sottolinea il legame tra la comunità e le forze di pronto intervento.

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno rinnovato il tradizionale gesto di devozione presso la Chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti.Durante la celebrazione religiosa delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Festa dell’Immacolata: l’omaggio dei vigili del fuoco* ? Corona di fiori sulla statua di piazza della Concordia Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Immacolata #festa #corona #concordia #cerimonia #omaggio #vigili #fuoc - facebook.com Vai su Facebook

#Roma, come ogni anno i #vigilidelfuoco hanno deposto all’alba la corona di fiori alla statua dell’Immacolata in Piazza di Spagna. A compiere il gesto il caporeparto Roberto Leo, il più anziano del Comando di Roma, salito a 27 metri sull’autoscala #8dicembr Vai su X

Il tradizionale omaggio dei Vigili del Fuoco alla Madonna a piazza di Spagna con la corona di fiori - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it