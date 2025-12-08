Corona di fiori dei vigili del fuoco sulla sommità del campanile della chiesa del Buon Pastore

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno deposto una corona di fiori sulla sommità del campanile della chiesa del Buon Pastore, rinnovando un'antica tradizione di devozione e rispetto. Un gesto simbolico che sottolinea il legame tra la comunità e le forze di pronto intervento.

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno rinnovato il tradizionale gesto di devozione presso la Chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti.Durante la celebrazione religiosa delle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

