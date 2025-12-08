Coppa del Mondo di Spada l’Italia è di bronzo nella gara a squadre femminile a Vancouver
Vancouver – Nella prova a squadre femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver, l’Italia del CT Dario Chiadò ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con un quartetto giovanissimo composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio. Nella competizione maschile è settimo posto per il team del Commissario tecnico Diego Confalonieri, a sua volta in formazione nuova con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti. Il percorso dell’Italia nella prova femminile è iniziato con un grande successo, in un debutto durissimo, negli ottavi di finale contro la rappresentativa delle atlete russe neutrali (32-31). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
