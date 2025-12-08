Coppa del Mondo biathlon Hochfilzen 2025 | programma orari tv streaming

Dal 12 al 14 dicembre, la Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 andrà in scena sulle nevi di Hochfilzen (Austria). Secondo appuntamento che segue a stretto giro l’impegno nella lunga tappa d’esordio a Oestersund (Svezia). In Scandinavia, primattori e primattrici con sci stretti e carabina hanno affrontato gare e a squadre e individuali, in questo caso lo schedule sarà diverso. Un programma molto più compresso in cui venerdì 12 ci saranno le due Sprint. La 10 km maschile prenderà il via alle 11.25, mentre la gara femminile sui 7.5 km inizierà alle 14.15. Nel giorno successivo ci sarà l’inseguimento maschile alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

