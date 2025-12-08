Continuano le iniziative natalizie a Latisana

Udinetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latisana si anima con un ricco calendario di eventi natalizi, offrendo appuntamenti e iniziative per tutta la comunità. Dalle tradizioni alle novità, il paese si prepara a vivere lo spirito delle festività con entusiasmo e coinvolgimento. Ecco l'elenco delle manifestazioni previste fino a sabato 20 dicembre.

Natale a Latisana è un fiorire di manifestazioni natalizie quasi ogni giorno. Questo è l'elenco fino a sabato 20. Mercoledì 10, al Villaggio di Natale, alle 16.00, si aprirà un Laboratorio speciale: Crea il tuo Albero di Natale, organizzato e offerto dal Panifico Giulio (è gradita la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

