Continuano le iniziative natalizie a Latisana

Latisana si anima con un ricco calendario di eventi natalizi, offrendo appuntamenti e iniziative per tutta la comunità. Dalle tradizioni alle novità, il paese si prepara a vivere lo spirito delle festività con entusiasmo e coinvolgimento. Ecco l'elenco delle manifestazioni previste fino a sabato 20 dicembre.

Natale a Latisana è un fiorire di manifestazioni natalizie quasi ogni giorno. Questo è l'elenco fino a sabato 20. Mercoledì 10, al Villaggio di Natale, alle 16.00, si aprirà un Laboratorio speciale: Crea il tuo Albero di Natale, organizzato e offerto dal Panifico Giulio (è gradita la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CON BANCARELLE IN PIAZZA E TANTE ALTRE INIZIATIVE CONTINUANO, DOMENICA 7 DICEMBRE 2025, LE FESTIVITA' .... Sono venuti a trovarci tanti amici del Kursaal car club con le loro auto d'epoca. Vi aspettiamo fino alle ore 18. Info 0572 1913547 Vai su Facebook

“Narrazioni del Sacro”, a Latisana un viaggio tra parole, musica e immagini per celebrare il Natale - A Latisana arriva “Narrazioni del Sacro”: spettacoli, musica, letture e concerti per un Natale dedicato a famiglie e bambini. Secondo nordest24.it