Continassa Juve | KO contro il Napoli ora testa al Pafos

La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos dopo la sconfitta contro il Napoli. Nelle ultime ore, si sono intensificati gli aggiornamenti sulla formazione, gli infortunati e i tempi di recupero dei giocatori, oltre alle eventuali diffide. Ecco le novità dalla Continassa in vista della prossima sfida europea.

Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare.