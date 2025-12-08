Continassa Juve | KO contro il Napoli ora testa al Pafos
La Juventus si prepara ad affrontare il Pafos dopo la sconfitta contro il Napoli. Nelle ultime ore, si sono intensificati gli aggiornamenti sulla formazione, gli infortunati e i tempi di recupero dei giocatori, oltre alle eventuali diffide. Ecco le novità dalla Continassa in vista della prossima sfida europea.
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha perso 2-1 contro il Napoli allo stadio Maradona. Bianconeri ora che pensano al match con il Pafos di mercoledì. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
