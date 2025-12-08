Il fenomeno del camino virtuale su Netflix: un trend che rompe gli schemi tradizionali. Negli ultimi anni, si è assistito ad una trasformazione delle modalità di fruizione dei contenuti di streaming, dove l’attenzione si sposta non solo sulla qualità narrativa, ma anche sull’atmosfera che si desidera creare. Un esempio emblematico di questa evoluzione è rappresentato dal successo inaspettato di un contenuto molto semplice, che consiste in una scena fissa di un camino acceso. Questa tendenza ha dimostrato come, in un contesto natalizio, anche un semplice video con suoni realistici possa diventare un fenomeno virale, scalando le classifiche di vari Paesi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Contenuto più visto su Netflix che sorprende tutti e dura un’ora