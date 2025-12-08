Conte l’auto-esonero che ha riacceso il Napoli campione

Forzazzurri.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo La Gazzetta dello Sport, la svolta del Napoli non nasce sul campo, ma qualche giorno prima, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte l8217auto esonero che ha riacceso il napoli campione

© Forzazzurri.net - Conte, l’auto-esonero che ha riacceso il Napoli campione

Argomenti simili trattati di recente

Conte-Napoli, addio in vista? Crollano le quote esonero o dimissioni - 0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Conte L8217auto Esonero Ha