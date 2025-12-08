L’Analisi della Svolta. Il Napoli è tornato in vetta grazie a una metamorfosi in tre atti gestita da Antonio Conte dopo il KO di Bologna del 9 novembre. 1) Psicologia: Il tecnico ha scosso l’ambiente (“Non accompagno un morto”) per ricompattare il gruppo. 2) Tattica: Il passaggio alla difesa a 3 (3-4-3) ha blindato la porta. 3) Risorse: Costretto dagli infortuni, Conte ha lanciato definitivamente i nuovi ( Lang, Beukema, Hojlund), trasformando l’emergenza in profondità di rosa. Antonio Conte esultanza Napoli Juventus svolta dopo Bologna 9 Novembre: il giorno in cui tutto poteva finire. Per capire la bellezza del presente (il primato dopo la vittoria sulla Juventus ), bisogna tornare al punto più basso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte, la grande svolta: dal “non accompagno morti” al primato. Le 3 mosse decisive dopo Bologna