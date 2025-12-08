Quanto pesa un allenatore. Ci sono partite di calcio che vengono indirizzate e si decidono in maniera ineffabile, inafferrabile, in un nanosecondo. E molto spesso succede attraverso le scelte degli allenatori. È il caso di Napoli-Juventus 2-1, una gara in cui la squadra più forte – il Napoli – ha saputo trovare e mettere quel qualcosa in più che gli ha permesso di vincere. Di portarsi a casa tre punti fondamentali, pesantissimi. E il merito è soprattutto di Antonio Conte, che è riuscito a disegnare in campo una formazione convincente, coerente, anche se lui e i suoi giocatori sono ancora impantanati nelle sabbie mobili dell’emergenza-infortuni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte ha ricostruito il Napoli e ha quasi trasformato Hojlund in Lukaku: che cos’è il mestiere di allenatore