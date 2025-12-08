Conte esalta il suo Napoli in conferenza stampa | Non abbiamo paura di niente e di nessuno

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte elogia il Napoli dopo la vittoria con la Juventus e analizza come la squadra per aver superato un ciclo di partite durissimo con spirito, responsabilità e unità nonostante le molte assenze. L’allenatore azzurro sottolinea la crescita del gruppo e invita i tifosi a essere orgogliosi della squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

